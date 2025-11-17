"الموائد الصخرية في تبوك.. معالم طبيعية نادرة رسمتها عوامل التعرية عبر آلاف السنين"

وبدأت حكاية هذه الموائد منذ عصور سحيقة، إذ يُعزى تشكّلها الفريد إلى عوامل التعرية التي أثّرت في كتل الصخور على مرّ السنين، بتعرّض قواعدها السفلية للنحت الشديد بفعل الرياح المحمّلة بحبيبات الرمل، في حين بقيت الأجزاء العلوية بمعزل عن هذا النحت، لعدم قدرة الرياح على حمل الرمال إلى ارتفاعات مختلفة، وهو ما منح هذه التكوينات شكلها الاستثنائي النادر وجمالها اللافت.