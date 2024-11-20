"الجاسر" يطلق برنامج المحتوى المحلي "أساسات" ضمن المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية "سار" برنامج "أساسات" بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف دعم التنمية الصناعية للخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية، مستهدفة بذلك ضمان استمرار الأعمال والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال توطين صناعة الخطوط الحديدية. يقدم البرنامج فرصًا استثمارية للموردين والمصنعين المحليين للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي.
أطلق البرنامج معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أثناء رعايته لحفل افتتاح المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية ظهر اليوم في العاصمة الرياض، حيث أكد معاليه في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا البرنامج يأتي في ظل الشراكة التي تجمع الخطوط الحديدية السعودية "سار" مع القطاع الخاص وبالتكامل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ليوفر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليار ريال بحلول العام 2030.
وأشارت "سار" إلى أن برنامج "أساسات" يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع السكك الحديدية، تشمل تصنيع وإعادة تأهيل عربات القطار، وإنتاج قطع غيار ميكانيكية وكهربائية، بالإضافة إلى بناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية وتطوير التقنيات الذكية. كما تشمل خدمات دعم التشغيل مثل النقل والخدمات اللوجستية، وتقنيات التحليل والمحاكاة، والاستثمار في مجال الاستدامة عبر القطارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود "سار" لتعزيز الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي، مؤكدة التزامها بتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنافسية رائدة في قطاع الخطوط الحديدية. وأشارت إلى تحقيق ذلك عبر عدة مجالات لتطوير المورّدين، مثل اعتماد أفضل الممارسات الدولية لزيادة الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين ممارسات الإنتاج لتعزيز القدرة والجودة.
ويتوقع أن تشمل العوائد الرئيسية من برنامج "أساسات" تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المحتوى المحلي، وتوطين الصناعة في الخطوط الحديدية بالمملكة، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري المحلي، حيث سيسهم في خلق فرص عمل للمواطنين تصل إلى 3 آلاف وظيفة من خلال الفرص الاستثمارية.
ويأتي إطلاق "سار" لبرنامج المحتوى المحلي "أساسات" جاذبًا للمستثمرين في قطاع الخطوط الحديدية، ومساهمًا في توطين الخدمات بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعوديين.
يذكر أن "سار" تسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتلتزم بتحقيق الريادة في قطاع الخطوط الحديدية، حيث تسعى للوصول إلى نسبة 60% من المحتوى المحلي بحلول عام 2025، فيما يأتي برنامج "أساسات" محققًا لذلك الهدف تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية 2030.