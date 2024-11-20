"الجاسر" يطلق برنامج المحتوى المحلي "أساسات" ضمن المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية

أطلق البرنامج معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أثناء رعايته لحفل افتتاح المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية ظهر اليوم في العاصمة الرياض، حيث أكد معاليه في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا البرنامج يأتي في ظل الشراكة التي تجمع الخطوط الحديدية السعودية "سار" مع القطاع الخاص وبالتكامل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ليوفر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليار ريال بحلول العام 2030.