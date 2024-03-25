استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر

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لا تسمح لأحد يطق لك الأبهر.. مضاعفات يكشفها "النمر": لا صديق ولا عامل

قال: إجراء يكسر ضلوعاً في الرئتين ويُدخل الهواء إلى ما حول الرئة فتنكمش