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لا تسمح لأحد يطق لك الأبهر.. مضاعفات يكشفها "النمر": لا صديق ولا عامل
قال: إجراء يكسر ضلوعاً في الرئتين ويُدخل الهواء إلى ما حول الرئة فتنكمش
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ عن مضاعفات طق الأبهر، ناصحاً بعدم القيام بمثل هذا الفعل بوساطة الآخرين.
وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لا تسمح لأحد يطق لك الأبهر (صديق، عامل استراحة، زميل عمل، عامل بناء، شخص مجهول الهوية)".
وأضاف: "لأن من مضاعفات ذلك، كسر ضلوع في الرئتين، ودخول الهواء إلى ما حول الرئة وانكماشها".