"مؤشرات الخريف الممطر" بدأت.. "العصيمي": تزداد وتتوسع هنا

وتوقع "العصيمي"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- توسع مؤشرات الخريف الممطر في أكتوبر؛ خصوصًا النصف الثاني منه إلى أجزاء من الوسطى والشمالية الشرقية وبعض الأجزاء الشمالية؛ حيث يتوقع أن تكون بداية الخريف نشطة هذا الموسم".