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"مؤشرات الخريف الممطر" بدأت.. "العصيمي": تزداد وتتوسع هنا
خَص شهريْ سبتمبر وأكتوبر بالتميز وأشار إلى المرتفعات.. "بداية نشطة"
قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن مؤشرات الخريف الممطر المميز بدأت، متوقعًا أن تزداد في سبتمبر وأكتوبر، وتتركز بشكل أساسي في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وتوقع "العصيمي"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- توسع مؤشرات الخريف الممطر في أكتوبر؛ خصوصًا النصف الثاني منه إلى أجزاء من الوسطى والشمالية الشرقية وبعض الأجزاء الشمالية؛ حيث يتوقع أن تكون بداية الخريف نشطة هذا الموسم".