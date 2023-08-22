"مؤشرات الخريف الممطر" بدأت.. "العصيمي": تزداد وتتوسع هنا
محليات

"مؤشرات الخريف الممطر" بدأت.. "العصيمي": تزداد وتتوسع هنا

خَص شهريْ سبتمبر وأكتوبر بالتميز وأشار إلى المرتفعات.. "بداية نشطة"

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن مؤشرات الخريف الممطر المميز بدأت، متوقعًا أن تزداد في سبتمبر وأكتوبر، وتتركز بشكل أساسي في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وتوقع "العصيمي"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- توسع مؤشرات الخريف الممطر في أكتوبر؛ خصوصًا النصف الثاني منه إلى أجزاء من الوسطى والشمالية الشرقية وبعض الأجزاء الشمالية؛ حيث يتوقع أن تكون بداية الخريف نشطة هذا الموسم".

عبدالله العصيمي
خبير الطقس والتنبؤات الجوية
الخريف الممطر

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org