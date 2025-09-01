اختتام أنشطة "غابة العجائب" و"مهرجان جدة للتسوق" ضمن موسم جدة 2025

وتضمّنت "غابة العجائب" تجارب تفاعلية مكّنت الزوار من الاقتراب من حيوانات نادرة مثل قرد الليل، إضافة إلى مجموعة واسعة من الكائنات التي تفاعل معها الجمهور في بيئة آمنة، وتخللتها أيضًا أنشطة استثنائية للأطفال والعائلات، تمثلت في ورش تعليمية ومنطقة تلوين تفاعلية، الأمر الذي أضفى على التجربة بعدًا تثقيفيًّا وترفيهيًّا في آن واحد.