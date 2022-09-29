البريد السعودي "سبل" ناقل لوجيستي في مهرجان تمور العلا الثالث

يشارك البريد السعودي "سبل" كناقل لوجيستي في مهرجان تمور العلا الثالث، الذي يقام بإشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أيام الجمعة والسبت في الفترة الواقعة ما بين 30 سبتمبر و22 أكتوبر من عام 2022؛ حيث تقدم "سبل" من خلال جناحها المشارك، خدمات شحن التمور لزوار المهرجان إلى جميع مدن ومناطق المملكة.