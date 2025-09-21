الصفيان : اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد الوفاء لقائدنا الموحد

قال الكاتب الإعلامي محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، نحتفل يوم الثلاثاء القادم، باليوم الوطني للمملكة.. يوم الفخر والعز والانتماء لوطن العطاء والمج ، في هذا اليوم نستذكر صفحات مضيئة من تاريخ التوحيد ومآثر القائد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «رحمه الله».
وأكد الصفيان في مقالة له نشرتها جريدة اليوم، في اليوم الوطني نستذكر قائدنا الموحد الملك عبدالعزيز «رحمه الله» وما قدمه من بطولات عظيمة في سبيل توحيد هذه البلاد الطاهرة.
قدم حياته وراحته ودمه في سبيل أن يجمع الشتات ويوحد القبائل ويؤسس مملكة راسخة الجذور قوية البنيان.
كانت التضحية كبيرة لكن العزيمة أكبر فخرج من رحم الصحراء وطن بحجم قارة ووحدة تنبض بالعزة والكرامة.
وأِشار: اليوم نعيش ثمار تلك التضحيات في ظل نهضة تنموية كبرى يشهدها كل مواطن ومقيم..شبكة طرق عالمية ومطارات متطورة ومشاريع عملاقة وخدمات متكاملة وأمن وأمان ورفاهيه في كل منطقة ومحافظة من مناطق المملكة ، إن اهتمام قيادتنا المباركة كان دائما بالمواطن تعليماً وتطويراً وصحة ورفاهية..فالمواطن هو الهدف الأول في كل خطط التطور والتنمية..
وقال : في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «حفظهما الله» ، نعيش طفرة تنموية غير مسبوقة.. حيث أصبحت المملكة أنموذجاً عالمياً في التخطيط والتطور والتنمية وصوتا مسموعا في المحافل الدولية.
قيادتنا تعمل ليل نهار لخدمة المواطن وتحقيق الرفاهية له وتطوير كل ما يحتاجه ليعيش حياة كريمة.
لا بد أن نغرس في نفوس أبنائنا منذ المراحل الابتدائية معنى التضحية والوحدة التي قام بها الملك عبدالعزيز «رحمه الله»..
لا بد أن يعرفوا كيف توحدت المملكة وكيف كان الثمن غاليا من أجل أن يعيشوا اليوم في ؟أمن ورخاء وتنمية.
هذه القيم هي أساس الانتماء والولاء وهي ما يجعل الأجيال القادمة تعتز دائماً وتفتخر بالوطن وبقيادته الغالية..
ختاماً..
اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد الوفاء لقائدنا الموحد والولاء والاعتزاز بقيادتنا الغالية والسير على خطى التنمية والتطور..
إنه يوم الوفاء للتضحيات ويوم الفخر بالإنجازات، ويوم العزم لمستقبل واعد.