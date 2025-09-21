الصفيان : اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد الوفاء لقائدنا الموحد

قال الكاتب الإعلامي محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، نحتفل يوم الثلاثاء القادم، باليوم الوطني للمملكة.. يوم الفخر والعز والانتماء لوطن العطاء والمج ، في هذا اليوم نستذكر صفحات مضيئة من تاريخ التوحيد ومآثر القائد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «رحمه الله».