ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﯿﻨﺎ" وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺳﻨﺎم" ﻟﺘﻌﺰﯾﺰﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
أبرمت ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﯿﻨﺎ« ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺷﺮاﻛﺔاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺳﻨﺎم« اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺴﺘﮭﺪف دﻋﻢ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس رﻓﯿﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ، وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺎھﺞﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﺪﻋﻢ ﺑﻨﺎء ﺟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و»رؤﯾﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .«2030 وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗُﻌﺰز ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻗﺪرة »ﻣﯿﻨﺎ« ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات، وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻄﻼب، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺤﻜﯿﺮ، رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﯿﻨﺎ«، إن ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﯿﺔ، ﻣﺆﻛﺪاً أن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﺳﻨﺎم« ﺳﯿﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎً أوﺳﻊ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻓﺮﺻﺎً أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي وﯾﻌﺰز ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ، أوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﺎدر، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﯿﺲاﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺳﻨﺎم«، أن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻤﺜﻞ أول اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻣﺸﯿﺮاً إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻗﺪرة »ﻣﯿﻨﺎ«ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﻤﺎذج ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ. ﻛﻤﺎ أﻋﺮب ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻊ »ﺳﻨﺎم« إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪارس »ﺟﻠﻮﺑﺎل« اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﻣﯿﻨﺎ«، ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﺣﻀﻮرھﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ راﺋﺪة.
وﺗُﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﯿﻨﺎ«، ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻋﺎم 2009، ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي، ﻋﺒﺮ ﺣﻠﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ. وﺗﻘﺪّم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ، أﺑﺮزھﺎ ﻣﺪارس ﺟﻠﻮﺑﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ (MGIS) اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ دوﻟﯿﺔ، وﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء وﺻﻘﻞ اﻟﻘﺪرات اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻹﻋﺪاد طﻼب ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﯾﺮ »ﻣﯿﻨﺎ« ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻷﺧﺮى، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ و»أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ«، ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺳﻨﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻨﺎم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 1982، وﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2004 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔوﻣﺘﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺨﺪﻣﺎت، إﻟﻰﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ذات ﻧﻤﻮ واﻋﺪ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
وﺗﺴﻌﻰ ﺳﻨﺎم إﻟﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﺘﺤﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﻟﯿًﺎ، واﻟﺬي ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ، وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﻤﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺒﺎدرات ﺗﻮﺳﻌﯿﺔ ﻣﺪروﺳﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ إدارة ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اھﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻣﺘﺰاﯾﺪًا ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺠﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺰز دورھﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ.
وﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: www.sanam.com