استئصال كيس بحجم 11 سم من الحوض ينهي معاناة مريض ستيني في مستشفى العلا

نجح فريق طبي في مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا، حيث تمكن من استئصال كيس كبير بحجم 11 سم من منطقة الحوض خلف المثانة البولية.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ عبر الإسعاف وهو يعاني من انتفاخ وآلام شديدة في البطن مع صعوبة في الإخراج. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، تبيّن وجود كيس ضخم بعنق ضيق يعيق تفريغ المثانة بصورة طبيعية، بلغ حجمه (11×10×9 سم).
وبيّن التجمع أن الفريق الطبي أجرى عملية دقيقة لاستئصال الكيس عبر جرح صغير أسفل البطن، وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – حيث تحسنت حالة المريض، وأكمل برنامجه العلاجي وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.