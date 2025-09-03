استئصال كيس بحجم 11 سم من الحوض ينهي معاناة مريض ستيني في مستشفى العلا

نجح فريق طبي في مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا، حيث تمكن من استئصال كيس كبير بحجم 11 سم من منطقة الحوض خلف المثانة البولية.