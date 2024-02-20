"الالتزام البيئي" يطوّر قدرات المتفشين بمعايير دولية لاعتمادها خلال عام

أقام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ورشة عمل تحت عنوان تطبيق المتطلبات الدولية لاعتماد نظام التفتيش والمختبرات وفقًا للمواصفات القياسية للآيزو، والعمل على اعتمادها خلال عام.
وكشف القائمون على الورشة أن المركز يعمل من أجل الحصول على الاعتماد الدولي في عدة مجالات؛ منها التفتيش على الضوضاء والتربة، وآخر يخص معايرة الأجهزة، ونقل العينات وفحصها، واعتماد ضمان الجودة للمرافق والمعدات والتقارير البيئية، ونوهوا بأن ذلك يعد من متطلبات رفع جودة الخدمات والعمليات ذات العلاقة، وتلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق مستوى عالمي في مجال الرقابة البيئية.
إلى ذلك، شملت الورشة جلسات تفاعلية ومناقشات عملية حول متطلبات وتحديات تطبيق المواصفة القياسية ISO/IEC 17020:2012؛ بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات للمفتش البيئي، وتبنّي أفضل الممارسات من الإدارات والفروع المعنية بتطبيقها.