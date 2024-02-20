"الالتزام البيئي" يطوّر قدرات المتفشين بمعايير دولية لاعتمادها خلال عام

وكشف القائمون على الورشة أن المركز يعمل من أجل الحصول على الاعتماد الدولي في عدة مجالات؛ منها التفتيش على الضوضاء والتربة، وآخر يخص معايرة الأجهزة، ونقل العينات وفحصها، واعتماد ضمان الجودة للمرافق والمعدات والتقارير البيئية، ونوهوا بأن ذلك يعد من متطلبات رفع جودة الخدمات والعمليات ذات العلاقة، وتلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق مستوى عالمي في مجال الرقابة البيئية.