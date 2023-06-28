شاهد من مناسك الحج.. "كانتي" يحمل عكازي "ابن ناصر" الجالس على كرسي متحرك

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وهو يؤدي مناسك الحج، برفقة اللاعب الدولي الفرنسي ولاعب نادي الاتحاد السعودي نغولو كانتي.
وفي مقطع الفيديو، ظهر "ابن ناصر" بِالبقاع المُقدسة، برفقة اللاعب الدولي الفرنسي نغولو كانتي، وبدا "كانتي" يحمل عُكازي "ابن ناصر" الجالس فوق كرسي مُتحرك، حيث إن لاعب وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ونادي ميلان الإيطالي مُصاب على مستوى الركبة.
وأجرى "ابن ناصر" في منتصف مايو الماضي عملية جراحية ناجحة، ولن يعود إلى المنافسات الرّسمية حتّى يُشرف العام الحالي على نهايته.