شاهد من مناسك الحج.. "كانتي" يحمل عكازي "ابن ناصر" الجالس على كرسي متحرك

وفي مقطع الفيديو، ظهر "ابن ناصر" بِالبقاع المُقدسة، برفقة اللاعب الدولي الفرنسي نغولو كانتي، وبدا "كانتي" يحمل عُكازي "ابن ناصر" الجالس فوق كرسي مُتحرك، حيث إن لاعب وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ونادي ميلان الإيطالي مُصاب على مستوى الركبة.