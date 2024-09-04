شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" توقع اتفاقية مع "فلو رايدر" لافتتاح معالم الجذب الرائدة "فلو هاوس"

- إنشاء منطقة ترفيهية بأجواء استوائية تستقبل الضيوف
- الراغبين في الاستمتاع والاسترخاء على مدار العام بعيداً عن روتين الحياة اليومي
أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إبرام شراكة جديدة مع "فلو هاوس" التابعة لشركة فلو رايدر، الوجهة الترفيهية الرائدة التي تجمع بين تجارب رياضة التزلج على الأمواج، والمطاعم، واستضافة الفعاليات. وبموجب اتفاقية الشراكة ستقوم شركة "سڤن" بإنشاء منطقة ترفيهية من "فلو هاوس" في ثلاث وجهات ترفيهية في كل من مدينة الرياض وجدة والخبر.
ويرتكز مفهوم "فلو هاوس" حول تقنية الامواج الثابتة الشهيرة عالمياً من شركة "فلو رايدر"، وتعتبر "فلو هاوس" وجهة جاذبة تجمع بين متعة ركوب الأمواج في الأماكن المغلقة والترفيه مع طابع استوائي مميز، وتشمل منطقة عروض موسيقية، بما في ذلك مطعم مع إطلالة رائعة على أنشطة ركوب الأمواج، ومتجر يعرض تشكيلة واسعة من المنتجات العصرية، لتقدم تجربة فريدة من نوعها تحتفي بثقافة ركوب الأمواج مع أجواء استوائية حيوية طوال العام.
وتوفر "فلو هاوس" طريقة فريدة لتوفير أجواء الراحة والاسترخاء بعيداً عن روتين وضغوطات الحياة اليومية، حيث يمكن للضيوف قضاء وقت ممتع برفقة أفراد العائلة والأصدقاء في أجواء تحاكي طبيعة الجزر الاستوائية مع باقة لا مثيل لها من الأنشطة بما في ذلك ركوب الأمواج، والمسابقات المشوقة، والاستمتاع بمشاهدة المتزلجين المحترفين الذين يستعرضون مهاراتهم في فن التزلج على الأمواج، كما توفر الوجهة التي تعمل على مدار العام تشكيلة متنوعة من أصناف الطعام والمشروبات، بما في ذلك الأصناف النباتية والأطباق الصحية وغيرها من الخيارات الشهية والطازجة.
وبمناسبة الإعلان عن الشراكة الجديدة، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود عصام الجبير، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”: "ستقدم شراكتنا الاستراتيجية مع فلو رايدر مفهوم “فلو هاوس” في وجهاتنا المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية. وتسهم هذه الخطوة الرائدة في تعزيز مهمتنا الهادفة إلى إعادة تعريف قطاع الترفيه في المملكة والارتقاء بتجربة ضيوفنا مع إنشاء وجهات ترفيهية بمفاهيم جديدة. كما تدعم الاتفاقية التزامنا المتمثل في إنشاء منظومة ترفيهية متكاملة وغير مسبوقة، تسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في المملكة".
من جانبه، قال مارشال ميرمان، رئيس شركة "فلو رايدر": "تشهد رياضة ركوب الأمواج شعبية متزايدة في مختلف أنحاء العالم، وتتميز "فلو هاوس" بأنها الوجهة المفضلة لهواة رياضية ركوب الأمواج، وكذلك للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع والراحة بعيداً عن أجواء المدينة حيث أتاحت لنا الخطط في رؤية السعودية 2030 تقديم وجهاتنا الترفيهية للعائلات في أنحاء المنطقة وذلك لأول مرة. ويشكل إنشاء “فلو هاوس” نقلة نوعية من شأنها تعزيز المشهد الترفيهي في المملكة، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في وجهتنا عالمية المستوى للعطلات الاستوائية".
يشار إلى أن مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” تستثمر ما يزيد على 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة في المملكة لتوفر تجارب عالمية مبتكرة وفريدة من نوعها، إضافة إلى عقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه.