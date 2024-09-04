شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" توقع اتفاقية مع "فلو رايدر" لافتتاح معالم الجذب الرائدة "فلو هاوس"

وتوفر "فلو هاوس" طريقة فريدة لتوفير أجواء الراحة والاسترخاء بعيداً عن روتين وضغوطات الحياة اليومية، حيث يمكن للضيوف قضاء وقت ممتع برفقة أفراد العائلة والأصدقاء في أجواء تحاكي طبيعة الجزر الاستوائية مع باقة لا مثيل لها من الأنشطة بما في ذلك ركوب الأمواج، والمسابقات المشوقة، والاستمتاع بمشاهدة المتزلجين المحترفين الذين يستعرضون مهاراتهم في فن التزلج على الأمواج، كما توفر الوجهة التي تعمل على مدار العام تشكيلة متنوعة من أصناف الطعام والمشروبات، بما في ذلك الأصناف النباتية والأطباق الصحية وغيرها من الخيارات الشهية والطازجة.