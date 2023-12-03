للمرة الأولى.. "تقويم التعليم" تنهي قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023م للجامعات والكليات السعودية في 13 تخصصًا

وستعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات "برنامج جاهزية" في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في 24 تخصصًا، وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشـر تخصصاً.