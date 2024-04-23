إنذارات برتقالية وصفراء في مناطق عدة.. أمطار خفيفة وضباب وعوالق ترابية وتدنٍّ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الإنذارات في عدة مناطق بالمملكة حول حالة الأتربة المثارة والعوالق الترابية والأمطار الخفيفة وشبورة مائية.
وبدأ المركز بإنذار أصفر على منطقة نجران لحالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية 3 إلى 5 كم، بالإضافة إلى حالة أمطار خفيفة وعواصف رعدية حتى الثانية عشرة ظهرًا بشرورة.
وفي عسير أطلق الأرصاد إنذارًا لحالة شبورة مائية وضباب خفيف وتأثيرات مصاحبة تشمل تدنيًا للرؤية بمدى 3 إلى 5 كم في البرك.
وتشهد المنطقة الشرقية استمرار حالة العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ للرؤية من 3 إلى 5 كم بكل من الجبيل والشرقية والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
وأوضح الأرصاد أن المدينة المنورة تشهد كذلك حالة أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية الأفقية حتى السادسة مساء بكل من المدينة المنورة وخيبر والعلا والعيص.