إنذارات برتقالية وصفراء في مناطق عدة.. أمطار خفيفة وضباب وعوالق ترابية وتدنٍّ للرؤية

وبدأ المركز بإنذار أصفر على منطقة نجران لحالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية 3 إلى 5 كم، بالإضافة إلى حالة أمطار خفيفة وعواصف رعدية حتى الثانية عشرة ظهرًا بشرورة.