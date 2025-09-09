في عمّان.. التحالف الإسلامي يطلق مبادرة "حملات" لمواجهة خطاب الإرهاب

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في العاصمة الأردنية عمّان، مبادرة إعلامية توعوية تحت اسم "حملات"، تهدف إلى التصدي للخطاب الإعلامي المحرّض على الإرهاب والتطرف، وذلك خلال ورشة عمل متخصصة تستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء الأردنيين.
وجاءت المبادرة بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ضمن ورشة حملت عنوان "دور الإعلام التقليدي والحديث في نشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب".
وأكد "المومني" أن المبادرة تنسجم مع موقف الأردن الثابت ضد الإرهاب، لافتًا إلى أن الحرب على التطرف هي "حرب من أجل القيم الإنسانية والدينية الأصيلة"، مضيفًا: "الأردن كان ولا يزال في الصفوف الأولى عسكريًا وأمنيًا وفكريًا وإعلاميًا".
من جهته، أوضح اللواء "المغيدي" أن المبادرة تعكس إيمان التحالف بدور الإعلام في مواجهة الفكر المتطرف، مشددًا على أهمية الشراكة مع الأردن، بوصفه شريكًا فاعلًا في حفظ الأمن الإقليمي والدولي.
وتناقش الورشة محاور عدة، من أبرزها دور الإعلام التقليدي والرقمي في التوعية، وفاعلية المؤثرين في الوصول إلى الشباب، وآليات التصدي للشائعات وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى التحديات التقنية والسياسية التي تواجه العمل الإعلامي في هذا السياق.
ويُنتظر أن تسهم هذه المبادرة في تطوير استراتيجيات إعلامية فاعلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية، دعمًا للجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف.