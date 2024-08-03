لتعزيز التواصل العالمي.. شراكة استراتيجية بين المنتدى السعودي للإعلام ومؤتمر البث الفضائي الدولي IBC

وقال "الحارثي": "مسؤوليتنا تزداد يومًا بعد يوم، لتكثيف الجهود وتقديم نسخة أفضل مما سبق، من خلال شراكتنا الفاعلة مع أكبر المعارض والأسواق الدولية؛ حيث نستكمل من خلال هذه الخطوة خطواتنا السابقة في استضافة أبرز العلامات الإعلامية في القطاعات الإنتاجية؛ حيث نجحنا في النسخة السابقة باستضافة سوق مبيكوم كأول مشاركة خارج الحدود الفرنسية واليوم نضم IBC ضمن شركاتنا المثمرة؛ سعيًا لتحقيق التطلعات وتعزيز مكانة المنتدى عالميًّا؛ لا سيما في عام التحول الإعلامي في المملكة".