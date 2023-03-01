مكة.. "وقف العزيزية" تفتتح "سقيا" سطاع الشعيبة بالشراكة مع "جوار"

افتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، بالشراكة مع جمعية البر لقرى جنوب مكة "جوار" الخيرية، اليوم الأربعاء، محطة سقيا قرية سطاع التابعة لمركز الشعيبة.
شارك في افتتاح المحطة العضو المنتدب من مجلس نظارة الوقف المستشار عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية "جوار" عبدالله بن داود الفايز.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وقد بلغت مساحة المشروع قرابة 500 م2 وتخدم المحطة سكان قرية سطاع وما حولها، وبلغ مجموع المستفيدين أكثر من 400 أسرة، بطاقة إنتاجية أربعين ألف لتر يوميًا في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.
يُذكر أن إنشاء تلك المحطة ضمن جهود أمانة الوقف للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.