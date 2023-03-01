مكة.. "وقف العزيزية" تفتتح "سقيا" سطاع الشعيبة بالشراكة مع "جوار"

وقد بلغت مساحة المشروع قرابة 500 م2 وتخدم المحطة سكان قرية سطاع وما حولها، وبلغ مجموع المستفيدين أكثر من 400 أسرة، بطاقة إنتاجية أربعين ألف لتر يوميًا في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.