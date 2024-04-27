بدعوة من المملكة.. الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية بالرياض يبحث تطورات الحرب على غزة

رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.