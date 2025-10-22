القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".