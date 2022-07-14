قمة جدة .. الشرعية الدولية ومبادرة "2002" مدخل الحل في فلسطين واتفاق لتحجيم السلوك الإيراني

تأتي القمة الخليجية - الأمريكية بالإضافة إلى دول مصر والأردن والعراق لتؤكد على أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا والأوضاع في المنطقة، في ظل الأوضاع السياسية في العالم والحرب الروسية - الأوكرانية، فكيف تنظر هذه القمة إلى هذه القضايا؟