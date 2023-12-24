زيارة تفقدية.. "السواحة" ينوّه بمنجزات جامعة جازان ويلتقي طلابها المتميزين

وخلال اللقاء قدّم طلبةُ الجامعة موجزًا تعريفيًّا عن منجزات الجامعة في مجالات الابتعاث والتصنيفات العالمية، كتصنيف التايمز للتخصصات، وتصنيف QS، وتصنيف SCIMAGO، ومؤشر نيتشر البريطاني لجودة الأبحاث 2022، ونتائج البحث العلمي للعام 2023، والاعتمادات المحلية والعالمية ومجالات خدمة المجتمع والخدمات الرقمية والجوائز والنجاحات الوطنية والعالمية.