زيارة تفقدية.. "السواحة" ينوّه بمنجزات جامعة جازان ويلتقي طلابها المتميزين

نوّه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إلى منجزات جامعة جازان وخططها الاستراتيجية للبحث والابتكار لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن مؤشرات أداء الجامعة مكّنتْها من الوصول إلى المكانة المرموقة بين كبرى الجامعات المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال زيارته لجامعة جازان ولقائه رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، والوكلاء، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، والطلبة؛ وذلك في مركز البحوث الهندسية والتقنية بكلية الهندسة وعلوم الحاسب، اليوم.
وأكّد الوزيرُ السواحة أهميةَ التعاون مع الجامعة في الجانب البحثي والابتكاري، وتبنّي الأبحاث التي ترتبط بالأولويات الوطنية، وذلك خلال اطلاعه على معرض المشاريع البحثية بمعمل الفاب لاب؛ حيث استمع لشرح من أعضاء هيئة التدريس والباحثين عن الأبحاث العلمية المتنوعة.
وخلال اللقاء قدّم طلبةُ الجامعة موجزًا تعريفيًّا عن منجزات الجامعة في مجالات الابتعاث والتصنيفات العالمية، كتصنيف التايمز للتخصصات، وتصنيف QS، وتصنيف SCIMAGO، ومؤشر نيتشر البريطاني لجودة الأبحاث 2022، ونتائج البحث العلمي للعام 2023، والاعتمادات المحلية والعالمية ومجالات خدمة المجتمع والخدمات الرقمية والجوائز والنجاحات الوطنية والعالمية.