تبدأ باعتدال ومع توغلها ترتفع الحرارة وتصب هنا.. "الزعاق" يكشف تفاصيل حالة "التسعير الذاتي"

ولفت إلى أن الحر اللاهب عبارة عن موجة مستوردة تجتمع مع حرارة الشمس المحيطة، وحرنا يأتينا عبر منخفض الهند الموسمي، ويبدأ بدرجات حرارة معتدلة، ومع توسعه ترتفع الحرارة، ويصب بين العراق والكويت وهي منطقة تسمى بمصب "التسعير الذاتي" وهي المنطقة الأحر عالميًّا.