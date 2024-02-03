الورش اتسمت بثراء الموضوعات.. ديوان المظالم يختتم مشاركته في الأسبوع القانوني بنيويورك

يذكر أنَّ ديوان المظالم يسهم ويتلقى، بحكم مكانة المملكة وما توصل إليه القضاء الإداري بها، العديد من دعوات المشاركة في المؤتمرات والفعاليات القانونية والقضائية من مختلف دول العالم، يتم دراستها ثم المشاركة في ما يضيف لروافد المعرفة بديوان المظالم، بطواقمه القضائية والإدارية كافة.