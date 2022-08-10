بلدية جنوب جدة تزيل تعديات على موقعين بمساحة تفوق 182 ألف متر

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، تعديات على موقعين بمساحة تقدر بـ182.824 مترًا مربعًا.
وقال رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي، اليوم الأربعاء: إن الفرق الميدانية وبمساندة الجهات المعنية تمكّنت من رصد وإزالة تعديات على موقعين، وحجز 14 مركبة وناقلة.
وأوضح أن الموقعين كانا قد جرى تسويرهما لممارسة أنشطة مخالفة تمثلت في إقامة مقارّ لإيواء شاحنات وحاويات نقل وبيع الإسمنت.
وأضاف أن مساحة أحدهما بلغت 157.824 مترًا مربعًا، فيما قدرت مساحة الآخر بـ 25 ألف متر مربع.
ولفت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات التي شكلت تعديًّا على الممتلكات العامة، وتأمين الموقعين تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.
ودعت أمانة محافظة جدة إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات وعدم ممارسة الأنشطة التجارية أو البناء إلا وفق الإجراءات النظامية؛ للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.