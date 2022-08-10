بلدية جنوب جدة تزيل تعديات على موقعين بمساحة تفوق 182 ألف متر

وقال رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي، اليوم الأربعاء: إن الفرق الميدانية وبمساندة الجهات المعنية تمكّنت من رصد وإزالة تعديات على موقعين، وحجز 14 مركبة وناقلة.