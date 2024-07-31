لتعزيز المخرجات.. انطلاق أولى الورش التطويرية للمنتدى السعودي للإعلام

أقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تطويرية للمنتدى السعودي للإعلام 2025؛ بهدف تعزيز مخرجات المنتدى.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التطويرية للمنتدى، التي سيتم عقدها مع أصحاب الرأي والاختصاص؛ بهدف تعزيز أعمال المنتدى والارتقاء بتطلعاته، ومد جسور التعاون بين المنتدى وشركاء نجاحه.
وتم خلال الورشة تسليط الضوء على أهمية تعزيز أساليب التعاون المشترك بين المنتدى والجهات الفاعلة، بجانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإعلام، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية.
وشارك في الورشة عدد من الخبراء ومديري الإعلام والاتصال المؤسسي في الجهات التنموية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح المشاركون استعدادهم الكامل لتحقيق التعاون بين جهاتهم والمنتدى السعودي للإعلام، باعتباره أبرز تظاهرة إعلامية في المنطقة، وقوة جذب للمملكة من خلال تبني منصة إعلامية يقصدها الزوار سنوياً، مدعومة بمعرض مستقبل الإعلام (FOMEX) الذي شهد في النسخة السابقة مشاركة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة حول العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز دور المنتدى في تحقيق التنمية المستدامة كمنصة دولية يتشارك فيها المهنيون والخبراء والمهتمون بالصناعة الإعلامية، بما يعزز من أهداف المنتدى ويحقق أبعاده على كل الأصعدة.
وأشار إلى أن أحد أهم مفاتيح النجاح هو تحقيق التعاون وبناء شبكة قوية من خبراء الإعلام وامتزاج الخبرات لقيادة التغيير وإحداث الأثر الإيجابي؛ تزامنًا مع عام التحول الإعلامي بقيادة رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام سلمان الدوسري.