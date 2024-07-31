لتعزيز المخرجات.. انطلاق أولى الورش التطويرية للمنتدى السعودي للإعلام

وأوضح المشاركون استعدادهم الكامل لتحقيق التعاون بين جهاتهم والمنتدى السعودي للإعلام، باعتباره أبرز تظاهرة إعلامية في المنطقة، وقوة جذب للمملكة من خلال تبني منصة إعلامية يقصدها الزوار سنوياً، مدعومة بمعرض مستقبل الإعلام (FOMEX) الذي شهد في النسخة السابقة مشاركة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة حول العالم.