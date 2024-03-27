رئيس جامعة الملك خالد يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية "هواوي" لتنمية المهارات التقنية

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيدًا لاهتمام جامعة الملك خالد بالتقنية ودورها المهم في إدارة وصناعة المستقبل، حيث تسعى الجامعة عبر هذه المذكرة إلى تنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة بالاعتماد على برامج أكاديمية من شركة هواوي الرائدة في تقنية المعلومات والاتصالات.