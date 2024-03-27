رئيس جامعة الملك خالد يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية "هواوي" لتنمية المهارات التقنية

شهد رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أخيرًا، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وشركة هواوي التقنية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض "ليب 2024".
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيدًا لاهتمام جامعة الملك خالد بالتقنية ودورها المهم في إدارة وصناعة المستقبل، حيث تسعى الجامعة عبر هذه المذكرة إلى تنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة بالاعتماد على برامج أكاديمية من شركة هواوي الرائدة في تقنية المعلومات والاتصالات.
وأوضحت عميدة كلية علوم الحاسب بالجامعة الدكتورة أريج العسيري أن الجامعة تحظى بإقبال كبير على التدريب في مجالات التقنيات الحديثة، وذلك من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء المملكة، مؤكدة أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة سيُسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح التي تطمح إليها الجامعة.
وأشارت "العسيري" إلى أن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها "هواوي" على المستوى العالمي، ستكون من ضمن مساعي الجامعة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والإيفاء بالتزامها بإعداد جيل رائد في المجالات التكنولوجية.
وأضافت "العسيري" أن الجامعة تهدف من خلال المذكرة إلى توفير أحدث التقنيات لتُسهم بذلك في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم، مشيرة إلى أن المذكرة ستوفر لطلاب الجامعة ومتدربيها أحدث التقنيات اللازمة، لدخول سوق العمل مما سيُسهم في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية التي وضعتها المملكة لتحقيق التحول الرقمي.
يُذكر أن جامعة الملك خالد تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال التقنية من حيث بناء الأنظمة الإلكترونية وتعزيزها وكذلك التدريب وبناء البرامج التقنية.