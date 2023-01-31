تأهيل وصيانة وتنمية.. مشاريع تطويرية بمختلف مدن وبلدات القطيف

وأكّدت أمانة الشرقية، أن هذا المشروع يعد إحدى نتائج مبادرة الطرق الحضرية التي تهدف إلى فتح محاور جديدة بمحافظة القطيف، بحيث تكون رديفًا للمحاور القائمة، مبينة أنه تم تصميم المشاريع وفقًا لتحقيق معايير السلامة المرورية بالمسارات والتقاطعات التي تسهم في تدفق الحركة المرورية عبر ربط الكتل العمرانية ببعضها لتخفيف الضغط عن باقي المحاور، منوهة باستمرار الأعمال التطويرية في مختلف مدن وقرى المحافظة.