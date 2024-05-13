طريف والسودة تسجّلان أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 14 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وتوقع المركز أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والمدينة المنوّرة.
وأوضح المركز أن الصمان والدهناء سجّلتا أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية، فيما سجّلت طريف والسودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الخرج والتنهات 43 ْمئوية، ومكة المكرّمة ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن 42 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ 14 درجة، تليهما القريات 15 درجة، وأبها 17 ْمئوية وتبوك 18 ْمئوية.