طريف والسودة تسجّلان أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 14 ْمئوية

وتوقع المركز أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.