خلال "ليب 2024".. "شركة الإلكترونيات المتقدمة" تُمِيط اللِّثامَ عن ابتكاراتها وقدراتها التقنية

وحول المشاركة بالمعرض قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم: "نتطلّع لعرض أحدث ابتكاراتنا وقدراتنا التقنية في جناحنا بمعرض ليب 2024، الذي يواكب الحراك الواسع الذي تشهده المملكة والمنطقة في قطاع التقنية ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعزّز الجهود الرامية للمساهمة بتحول بلادنا إلى وجهة رئيسية للابتكار وتطوير التقنيات الصاعدة على مستوى العالم، كما أنّ مثل هذه المنصات الدولية الرائدة تؤدي دورًا محوريًّا في الارتقاء بإمكاناتنا وقدراتنا التقنية، وتتيح فرصة فريدة للتفاعل مع رواد التقنية عالميًّا، واستطلاع آفاق الشراكة وفرص التعاون، واستكشاف أهم الابتكارات كذلك، يمكّن الحدث المنشآت السعودية من إبراز قدراتها التقنية للعالم، وتعزيز قدراتها التنافسية دوليًّا".