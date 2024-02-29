خلال "ليب 2024".. "شركة الإلكترونيات المتقدمة" تُمِيط اللِّثامَ عن ابتكاراتها وقدراتها التقنية

أعلنت شركةُ الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI، مشاركتَها في النسخة الثالثة من "معرض ليب 2024"، أكبر معارض التقنية في العالم، الذي يُقام خلال الفترة 4 - 7 مارس 2024 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات - ملهم.
ويشكّل حدثُ هذا العام منصةً عالمية لرواد التقنية والشركات الناشئة، وسيكون بمثابة نقطة التقاء لأكثر من "172,000" مختصّ بقطاع التقنية، الذين ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات، وأبرز الابتكارات، والتواصل مع صنّاع التغيير في القطاع. وتهدف شركة الإلكترونيات المتقدمة من مشاركتها في المعرض إلى تعزيز مكانتها شركةً سعودية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وحلول المدن الذكية، والخدمات التقنية، فضلًا عن حلول الأمن السيبراني، وتعتزم الشركةُ استعراضَ أحدث منتجاتها وقدراتها الرقمية.
وحول المشاركة بالمعرض قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم: "نتطلّع لعرض أحدث ابتكاراتنا وقدراتنا التقنية في جناحنا بمعرض ليب 2024، الذي يواكب الحراك الواسع الذي تشهده المملكة والمنطقة في قطاع التقنية ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعزّز الجهود الرامية للمساهمة بتحول بلادنا إلى وجهة رئيسية للابتكار وتطوير التقنيات الصاعدة على مستوى العالم، كما أنّ مثل هذه المنصات الدولية الرائدة تؤدي دورًا محوريًّا في الارتقاء بإمكاناتنا وقدراتنا التقنية، وتتيح فرصة فريدة للتفاعل مع رواد التقنية عالميًّا، واستطلاع آفاق الشراكة وفرص التعاون، واستكشاف أهم الابتكارات كذلك، يمكّن الحدث المنشآت السعودية من إبراز قدراتها التقنية للعالم، وتعزيز قدراتها التنافسية دوليًّا".
وتعتزم "الإلكترونياتُ المتقدمة" تقديمَ منتجاتها وحلولها المختلفة عبر خمس مناطق رئيسية: الحلول الذكية "المدن الذكية"، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، وخدمات تقنية المعلومات، وقدرات الشركة؛ ليجسد جناح الشركة بشكلٍ كاملٍ إمكانات متنوعة وواسعة في العديد من القطاعات، ويجسد طموحها للتوسع عبر تعزيز العلاقات مع قادة الشركات بالمعرض.
يذكر أن الشركة تسعى للاستفادة من منصة ليب 2024 لتفعيل رؤيتها الطموحة، وتعزيز مساهمتها في الابتكار عالميًّا، وسيشكل حضورُها بالمعرض خطوةً مهمة لترسيخ مكانتها مع مطوري التقنية على مستوى العالم.