"الأرصاد": استمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الأحد المقبل

نوّه المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، باستمرار فرص هطول الأمطار وذلك حتى يوم الأحد المقبل.
وفي التفاصيل، قال المركز: يتوقع استمرار تأثر بعض مناطق المملكة بهطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.
ودعا الجميع إلى متابعة الإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "أنواء".
ولفت المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد هطول أمطار خفيفة على المهد ووادي الفرع يومي الأربعاء والخميس، بينما تشهد القصيم هطول أمطار متوسطة على عدد من محافظاتها يوم الأربعاء، فيما تشهد بعض محافظات الرياض هطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس وقد تصل إلى غزيرة يوم الأربعاء، بينما تكون بعض محافظات الرياض على موعد مع أمطار خفيفة إلى متوسطة من مساء الأربعاء ويوم الخميس.
وذكر "الأرصاد" أن أجزاء من مناطق الشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران ستكون على موعد مع أمطار متفاوتة الغزارة.