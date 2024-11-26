"الأرصاد": استمرار فرص هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الأحد المقبل

ولفت المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد هطول أمطار خفيفة على المهد ووادي الفرع يومي الأربعاء والخميس، بينما تشهد القصيم هطول أمطار متوسطة على عدد من محافظاتها يوم الأربعاء، فيما تشهد بعض محافظات الرياض هطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس وقد تصل إلى غزيرة يوم الأربعاء، بينما تكون بعض محافظات الرياض على موعد مع أمطار خفيفة إلى متوسطة من مساء الأربعاء ويوم الخميس.