برعاية "سعود بن نهار".. الطائف تستضيف غدًا المؤتمر العالمي الأول للسياحة العلاجية بمشاركة 16 خبيرًا دوليًا ومحليًا

وأضاف أن المؤتمر يسعى لبناء جسور تعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية والفنادق والهيئات السياحية محليًا وعالميًا، بما يطور منظومة مستدامة للسياحة العلاجية ويضع الطائف والمملكة في موقع متقدم على خارطة هذا القطاع عالميًا.من جانبه، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الأستاذ الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، أن الحدث يجمع كبار الخبراء والمهنيين لتبادل الأفكار والخبرات، ويعكس التزامًا مشتركًا بالنهوض بمعايير الرعاية الصحية وتعزيز خدمات السياحة العلاجية وفق المعايير الدولية.