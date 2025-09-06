برعاية "سعود بن نهار".. الطائف تستضيف غدًا المؤتمر العالمي الأول للسياحة العلاجية بمشاركة 16 خبيرًا دوليًا ومحليًا

تنطلق غدًا الأحد أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية 2025 في فندق إنتركونتيننتال الطائف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، محافظ الطائف، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، خلال الفترة من 7 – 8 سبتمبر الجاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة العلاجية، المستشار سلطان بن عبد العزيز السعدون، أن المؤتمر يُعد أول حدث من نوعه في المملكة، ويهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية كوجهة رائدة في السياحة العلاجية تجمع بين الصحة والسياحة والاستشفاء، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن المؤتمر يسعى لبناء جسور تعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية والفنادق والهيئات السياحية محليًا وعالميًا، بما يطور منظومة مستدامة للسياحة العلاجية ويضع الطائف والمملكة في موقع متقدم على خارطة هذا القطاع عالميًا.من جانبه، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الأستاذ الدكتور طلال بن عبد الله المالكي، أن الحدث يجمع كبار الخبراء والمهنيين لتبادل الأفكار والخبرات، ويعكس التزامًا مشتركًا بالنهوض بمعايير الرعاية الصحية وتعزيز خدمات السياحة العلاجية وفق المعايير الدولية.
وكشف المالكي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش المؤتمر بين الجمعية والمستشفيات والمراكز الطبية والفنادق والجهات الاستثمارية، لتطوير خدمات متكاملة تدعم السياحة العلاجية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
ويتضمن المؤتمر أكثر من 16 جلسة حوارية يشارك فيها خبراء ومختصون، إضافة إلى معرض لعرض التجارب العملية في السياحة العلاجية، مع حضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.