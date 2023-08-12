421.361 موظفًا إجماليُّ المشتغلين بالمدينة المنورة خلال الربع الأول 2023

وبلغت أعداد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 2023م، 264.870 موظفًا، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 4.2% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022م، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته حوالي 56.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الأول من عام 2022م).