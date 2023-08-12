421.361 موظفًا إجماليُّ المشتغلين بالمدينة المنورة خلال الربع الأول 2023

أوضح التقرير الذي أعدته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن العدد الإجمالي للمشتغلين بمنطقة المدينة المنورة -بحسب آخر إصدار للإحصائيات السجلية لسوق العمل في الربع الأول 2023م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء- 421.361 موظفًا، بارتفاع بلغت نسبته 2.6% مقارنة بالربع الرابع لعام 2022م وبارتفاع كبير بلغت نسبته 43% مقارنة بالربع الأول من العام 2022م، منهم 16.7% يخضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، والنسبة الأكبر 83.3% يخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية يتوزعون على منشآت القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن عدد المشتغلين بالمنطقة الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية (العاملين بأنشطة القطاع الخاص) خلال الربع الأول من عام 2023م بلغ 350.954 موظفًا، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 3.2% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022م وبارتفاع كبير بلغت نسبته 58% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الأول من عام 2022م).
وبلغت أعداد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 2023م 86.84 موظفًا، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.5% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022م، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته حوالي 62.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الأول من عام 2022م).
وبلغت أعداد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 2023م، 264.870 موظفًا، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 4.2% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022م، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته حوالي 56.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الأول من عام 2022م).