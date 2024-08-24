العالمي يزيد الراجحي يستعد لتكرار الإنجازات في باها بولندا

يستعد البطل السعودي المتألق يزيد بن محمد الراجحي، لخوض غمار تحدي باها بولندا، الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات "الباها" لموسم 2024، بإشرف من الاتحاد الدولي للسيارات الـ "فيا"، ومن المقرر أن تقام هذه المنافسة الشرسة في الـ 22 الى الـ 25 من شهر أغسطس الجاري في بولندا.
يواصل سفير رياضة المحركات السعودية، الراجحي رحلته نحو القمة، برفقة ملاحه المميز تيمو غوتشالك، ساعياً لتحقيق المركز الأول في الترتيب العام لكأس العالم لراليات الباها خلال الموسم الجاري. ورغم احتلاله المركز الثاني حالياً بفارق 17 نقطة فقط عن المتصدر في الترتيب المؤقت يتقدم البطل السعودي بخطى واثقة نحو القمة بحلوله في المركز الأول في فئته الـ "آلتميت" الأعلى بين فئات السيارات.
ويتميز باها بولندا بتنوع مراحله الصعبة، حيث يتألف من مرحلتين رئيسيتين، تنقسم كل منهما إلى عدة مراحل انتقائية بمجموع مسافة قدرها 354.54 كيلومتر تمتد على مدار ثلاثة أيام من التحدي والإثارة عبر مسارات حصوية تقنية تتميز بالسرعة والخداع في مدينة تشيتشين، عاصمة مقاطعة بوميرانيا فويفود غرب بولندا.
وتبدأ المنافسة عصر يوم الجمعة مع المرحلة التأهيلية التي تمتد لمسافة 6.77 كيلومتر، تليها المرحلة الأولى الرئيسية في اليوم الثاني بمسافة 345 كيلومتر. وفي اليوم الثالث والأخير، سيتم اختبار مهارات السائقين في مسافة أقصر، بمساريمتد لـ 53 كيلومتراً فقط.
في حديثه عن هذه الجولة الحاسمة، أعرب البطل السعودي العالمي يزيد الراجحي عن حماسه الكبير قائلاً: "أتطلع للفوز في باها بولندا رغم القوانين الجديدة للنقاط التي لا تخدم فئتنا "فئة الآلتميت". فعندما شاركنا لأول مرة هنا في عام 2021 عندما حققت اول بطولة في كأس العالم، حققنا المركز الثاني في بولندا، وفي الموسم التالي، واجهنا تحديات كبيرة بعد أن اشتعلت النيران في سيارتنا، ولم نستطع إكمال السباق. أما في عام 2023، لم نتمكن من المشاركة بسبب تزامن الجولة مع جولة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC ولكن ها نحن هنا مجدداً، وبآمال كبيرة لتحقيق الفوز. نحن نعلم أن المنافسة ستكون شرسة، ولكننا على استعداد تام لمواجهة التحديات التي ستعترض طريقنا."
وأضاف الراجحي: "لقد قدمنا موسماً رائعاً حتى الآن، وحققنا نتائج ملفتة حقاً. كانت بدايتنا قوية بفوزنا في باها حائل ورالي تبوك ورالي الأرجنتين في الراليات الطويلة. أشعر بالفخر لتحقيق هذه الإنجازات، وأتطلع للاستمرار على هذا الزخم. أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري للراعي الرسمي 'جميل لرياضة المحركات' على دعمه المتواصل. هذا الدعم هو ما يساعدنا على المنافسة بقوة في المحافل الدولية والإقليمية، ونحن ملتزمون بتمثيل المملكة بأفضل صورة ممكنة."
بهذا الحماس والإصرار، يترقب عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم ما ستسفر عنه الجولات المثيرة القادمة لفريق يزيد للسباقات، حيث يتطلع الجميع لرؤية البطل السعودي يصعد إلى قمة الترتيب العالمي كعادته كما وعدنا.