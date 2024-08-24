العالمي يزيد الراجحي يستعد لتكرار الإنجازات في باها بولندا

في حديثه عن هذه الجولة الحاسمة، أعرب البطل السعودي العالمي يزيد الراجحي عن حماسه الكبير قائلاً: "أتطلع للفوز في باها بولندا رغم القوانين الجديدة للنقاط التي لا تخدم فئتنا "فئة الآلتميت". فعندما شاركنا لأول مرة هنا في عام 2021 عندما حققت اول بطولة في كأس العالم، حققنا المركز الثاني في بولندا، وفي الموسم التالي، واجهنا تحديات كبيرة بعد أن اشتعلت النيران في سيارتنا، ولم نستطع إكمال السباق. أما في عام 2023، لم نتمكن من المشاركة بسبب تزامن الجولة مع جولة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC ولكن ها نحن هنا مجدداً، وبآمال كبيرة لتحقيق الفوز. نحن نعلم أن المنافسة ستكون شرسة، ولكننا على استعداد تام لمواجهة التحديات التي ستعترض طريقنا."