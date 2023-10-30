لتهيئة بيئة تعليمية عالية الجودة.. "موهبة" تفتح التسجيل لانضمام المدارس إلى "فصول موهبة"

ووضعت موهبة، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، معايير واشتراطات عالية لانضمام المدارس، في وقت عقدت فيه عدداً من الاتفاقيات الجديدة مع مجموعة من المدارس التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع؛ سعياً لزيادة فرص رعاية الطلبة الموهوبين، وإتاحة الفرصة للمدارس الحكومية والأهلية للإسهام في ذلك، من خلال طرح مجموعة من نماذج الشراكة للانضمام لبرنامج فصول موهبة، تتنوّع بين النموذج الحكومي، والنموذج الداعم، والنموذج التصنيفي، وأخيراً نموذج الشراكة.