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يرجع تاريخها إلى 5 آلاف عام قبل الميلاد.. ماذا تعرف عن جزيرة دارين وتاروت السعودية؟

رابع أكبر جزيرة في الخليج العربي بعد قشم وبوبيان ومملكة البحرين ومن أقدم البقاع التي عاش فيها الإنسان