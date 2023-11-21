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"مدني الرياض" يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية المتوقّعة هذه الأيام

دعا الجميع إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.. والالتزام بالتعليمات
"مدني الرياض" يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية المتوقّعة هذه الأيام

رفع الدفاع المدني من جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الأيام، ودعا الجميع إلى توخّي الحيطة واتّباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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