خبراء "الحياة الفطرية" و"الأمم المتحدة" يتفقدون محمية عروق بني معارض

وطور المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استراتيجية إدارة مستدامة متكاملة، آخذة في الحسبان الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحمية التي تجعل هذه المحمية نموذجية ذات شهرة عالمية بمناظرها الطبيعية وتنوعها الأحيائي الفريد، حيث تعد موطنًا لأكثر من 900 نوع من النباتات والحيوانات ومنها بعض الأنواع المهددة بالانقراض مثل الغزلان وكذلك تعد المحمية موطنًا لقطعان من المها العربي الحرة الطليقة في الطبيعة الوحيدة على مستوى العالم. وتعد حماية هذا التنوع الأحيائي أولوية رئيسة للتنمية المستدامة في المنطقة.