"بيبارجوي" يتراجع.. لماذا لا تتخلق الأعاصير بالخلجان؟ "الزعاق" يوضح بـ 3 أركان

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الإعصار عبارة عن منطقة ضغط منخفضة تتشكّل عادة في عمق المحيط، مشيراً إلى أن نتيجة لهذا الانخفاض فإن جزيئات الهواء تأتي من كل جانب لتعبئة هذا الفراغ وتحاول أن تمتزج فيحدث الدوران.
وأضاف "الزعاق"؛ في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن الأعاصير لا تتشكّل إلا بأركان ثلاثة "الحاضن والانخفاض الضغطي والحركة"، فالحاضن هو المحيط، ولا تتخلق الأعاصير إلا في رحم المحيطات، وليس البحار أو الخلجان.
وتابع: "الإعصار عبارة عن رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة".
وأوضح أن إعصار "بيبارجوي" في أقصى حالاته "من الدرجة الثالثة"، وأنه من اليوم يبدأ بالتراجع التدريجي، ويتوقف تأثيره على سواحل سلطنة عُمان بارتفاع موج البحر مع تخلقات سحبية.