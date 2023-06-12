"بيبارجوي" يتراجع.. لماذا لا تتخلق الأعاصير بالخلجان؟ "الزعاق" يوضح بـ 3 أركان

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الإعصار عبارة عن منطقة ضغط منخفضة تتشكّل عادة في عمق المحيط، مشيراً إلى أن نتيجة لهذا الانخفاض فإن جزيئات الهواء تأتي من كل جانب لتعبئة هذا الفراغ وتحاول أن تمتزج فيحدث الدوران.