باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة.. وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلًا المولى القدير أن يعيده عليه -رعاه الله- وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.