الأمن البيئي بالمدينة يقبض على مخالفين للصيد دون ترخيص

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة من القبض على المواطنَين ماجد صدعان عبيد الرشيدي وخالد عيد فضي الرشيدي؛ لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، حيث عُثر بحوزتهما على بندقية شوزن وبندقية هوائية و(49) كائنًا فطريًا مصيدًا، وأُوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما وأُحيلا إلى الجهة المختصة.