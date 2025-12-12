الأمن البيئي بالمدينة يقبض على مخالفين للصيد دون ترخيص

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة من القبض على المواطنَين ماجد صدعان عبيد الرشيدي وخالد عيد فضي الرشيدي؛ لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، حيث عُثر بحوزتهما على بندقية شوزن وبندقية هوائية و(49) كائنًا فطريًا مصيدًا، وأُوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما وأُحيلا إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان دون ترخيص غرامة (1,500) ريال.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن البلاغات تُعامل بسرية تامة.