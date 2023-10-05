في يومه العالمي.. "السديس": الإسلام أعلى قيمة المعلم وأعزّ شأنه ورفع قدره

وأضاف "السديس": "وإننا إذ نحتفي بيوم المعلم؛ لنُسدي له جزيل الدعاء، وجميل الثناء، بأن يجعل عمله مدخرًا مثقَّلًا في ميزانه، وأن يُجازى في الدنيا بالرفعة والذكرى، وفي الآخرة بالنعيم والحُسنى"، سائلًا الله -تعالى- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -سددهما الله- خيرًا؛ لما يقدمان للمعلم والعلم والتعليم، من البذل والمتابعة والحرص، والرعاية والاهتمام والتقدير، ولا سيما في الحرمين الشريفين بما يعِز نظيره، إنه سميع مجيب.