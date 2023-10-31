رسميًا.. الدوام الشتوي للعام الدراسي بـ"تعليم ينبع" الأحد المقبل

اعتمد مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ، الأحد المقبل، على مستوى كل المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التابعة لها "بنين- بنات".
ووجّه "العطوي"، بالتقيد في أوقات الدوام الرسمي، وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المحافظة ورياض الأطفال.
وقال: إن بداية العمل بالدوام الشتوي، الأحد الموافق 1445/4/21هـ، في "ينبع" والقطاعات التابعة لها في كل المراحل الدراسية.
وأضاف "العطوي": ستكون بداية الاصطفاف الصباحي، الساعة 7:30 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى 7:45 في جميع مدارس البنين.
بينما سيكون الاصطفاف الصباحي لجميع مدارس البنات في الساعة 7:15، وتبدأ الحصة الأولى 7:30.