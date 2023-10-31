رسميًا.. الدوام الشتوي للعام الدراسي بـ"تعليم ينبع" الأحد المقبل

اعتمد مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ، الأحد المقبل، على مستوى كل المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التابعة لها "بنين- بنات".