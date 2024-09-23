"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق

أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وشركة "ديجي بايز - Dgpays"، وهي شركة رائدة مقدمة لتكنولوجيا البنية التحتية المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "في شراكة بينهما بالتساوي، ويشار إليهما مجتمعتين بـ"التحالف""، والمشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك اليوم؛ موافقةَ التحالف على الاستحواذ على حصة أغلبية في "نيوباي - NEOPAY"، وهي شركة سريعة النمو في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع، في صفقة بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بحوالي 385 مليون دولار أمريكي، بينما احتفظ المشرق بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهونًا بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.