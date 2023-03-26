الرئيس الباكستاني يمنح الملحق العسكري للمملكة وسام "هلال الامتياز العسكري "

منح الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، اللواء الركن الطيار عوض بن عبدالله الزهراني؛ وسام "هلال الامتياز" العسكري، تقديرًا لجهوده ومساعيه لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.