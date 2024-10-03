"مترو الرياض".. ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في العاصمة

الجدير بالذكر أن شركة "أكسيونا" هي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون، يشمل نطاق أعمالها: (الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيًا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك)، وأصبحت الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016، وقد سجلت "أكسيونا" مبيعات بلغت 17.02 مليار يورو في عام 2023 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة.