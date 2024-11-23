كتلة هوائية شديدة البرودة وحالة غير مستقرة وأمطار.. تغييرات جذرية بالطقس هذا الأسبوع

وتشير التوقعات إلى زيادة التقلبات الجوية تدريجياً على المملكة، غداً الأحد، بالتزامن مع بدء اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من الشمال، تتزامن مع تمركز كتلة هوائية أخرى ذات درجات حرارة أعلى في جنوب المملكة ووسطها، وتدفق تيارات رطبة نحو المنطقة واستجابة فعّالة لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تتشكّل السُّحب الرُكاميّة الرعديّة على أجزاءٍ مختلفة من جنوب غرب المملكة يومَي الأحد والإثنين، تشمل كُلاً: من جازان وعسير والباحة وأجزاءً من الطائف ومكة المكرّمة، بما فيها المشاعر المقدّسة وسواحلها "مدينة جدة"، خاصة يوم الأحد، حيث يُتوقع أن تشهد هذه المناطق هطولَ أمطارٍ رعديّة بغزارة مُتفاوتة.