جامعة "كاوست" تحقق ريادة بحثية في إنقاذ الشعاب المرجانية وحماية التنوع البيولوجي

وأبرزت الجهود الجبارة والاستثمار القوي الذي قامت به المملكة في هذا المجال، وأدى إلى نجاح أبحاث "كاوست" التي تتماشى استراتيجيتها الجديدة بصورة كبيرة مع الأهداف المستدامة الطموحة لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة؛ مشيرة إلى أن البرامج البحثية في البحر الأحمر، بما في ذلك استراتيجية البروبيوتيك، لديها القدرة على إحداث تأثير غير عادي على البيئة، وعلى الحياة على كوكب الأرض.