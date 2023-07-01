شركة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية تهنئ الملك وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ

وقال با فقيه: إن الشركة وضعت في خططها راحة حجاجها منذ دخولهم الأراضي السعودية وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، بداية من الاستقبال والتسكين وتأمين الاعاشة مروراً بتصعيدهم إلى مشعر منى، واستقبالهم في المخيمات، والإشراف على خدمتهم، وتسكينهم في عرفة، ونقلهم إلى مشعر مزدلفة، والإشراف على عملية وصولهم إلى مشعر منى، والإشراف على المخيمات في مشعر منى خلال أيام التشريق، وانتهاءاً بالإشراف على نقلهم إلى مكة المكرمة ومتابعة مساكنهم فيها، وترتيب إجراءات مغادرتهم بيسر وسهولة.