شركة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية تهنئ الملك وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ

رفع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج افريقيا غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج افريقيا غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي: نحمد الله على نجاح موسم الحج والذي تحقق بمتابعة ودعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.
وأوضح الدكتور سندي إن الشركة سجلت نجاحاً في خطة تفويج وتنقلات حجاج افريقيا غير العربية والبالغ عددهم نحو 230 ألف حاج، خصوصا أنها تبنت في أعمالها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منظومة تقنية حديثة ومتكاملة لراحة الحجاج داخل مخيماتها وخارجها وفقا للخطة المعتمدة وبانسيابية عالية.
وأكد تأمين 500 حافلة بنظام النقل الترددي وتوفير 25 حافلة احتياطية للتنقل بين المشاعر ، مجهزة بمرافقين مرتبطين مع غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأشار إلى أن الشركة يعمل بها أكثر مو 12،5 الف عاملاً لخدمة الحجاج القادمين من 48 دولة و بأكثر من 5 لغات، وهو ما تطلب مضاعفة جهود الشركة لتقديم أفضل الخدمات، والمتضمنة تسهيل الإجراءات وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة بدر بن علي بافقيه أن الشركة أطلقت مشروعها الخاص بالكاميرات الذكية في مخيمات حجاج الدول الأفريقية غير العربية في المشاعر المقدسة، وحقق المشروع نتائج عالية من خلال 21 كاميرا ذكية، و500 كاميرا للمراقبة، عبر استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج والسيطرة على المواقف والحشود والازدحام، ما يؤكد مواكبة الشركة لموسم الحج بكل الوسائل التكنولوجية والرقمية.
وقال با فقيه: إن الشركة وضعت في خططها راحة حجاجها منذ دخولهم الأراضي السعودية وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، بداية من الاستقبال والتسكين وتأمين الاعاشة مروراً بتصعيدهم إلى مشعر منى، واستقبالهم في المخيمات، والإشراف على خدمتهم، وتسكينهم في عرفة، ونقلهم إلى مشعر مزدلفة، والإشراف على عملية وصولهم إلى مشعر منى، والإشراف على المخيمات في مشعر منى خلال أيام التشريق، وانتهاءاً بالإشراف على نقلهم إلى مكة المكرمة ومتابعة مساكنهم فيها، وترتيب إجراءات مغادرتهم بيسر وسهولة.