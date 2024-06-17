خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 3322 حاجاً وحاجة من برنامج الضيوف

من جهته، أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تكفل خادم الحرمين الشريفين على نفقته الخاصة يعد مكرمة غير مستغربة من لدن خادم الحرمين، وأنها امتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه.