الرشيدي: السمنة ترفع خطر الإصابة بسرطان الرحم في المجتمع السعودي

وأوضح أن هذه السرطانات، التي تشمل سرطان عنق الرحم، والمبيض، والرحم، تُصيب آلاف النساء سنويًا، حيث تُسجل أكثر من 113 ألف حالة جديدة وأكثر من 33 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة سنويًا، وفقًا لتقديرات الجمعية الأمريكية للسرطان.