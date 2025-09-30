الرشيدي: السمنة ترفع خطر الإصابة بسرطان الرحم في المجتمع السعودي

شدد الدكتور سعد الرشيدي، استشاري العلاج الإشعاعي والأورام ورئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام، على أهمية التدابير الوقائية والفحص المبكر في مكافحة "سرطانات النساء"، التي تُعدّ من أكثر أنواع الأورام شيوعًا بعد سرطان الثدي والغدة الدرقية في المملكة.
وأوضح أن هذه السرطانات، التي تشمل سرطان عنق الرحم، والمبيض، والرحم، تُصيب آلاف النساء سنويًا، حيث تُسجل أكثر من 113 ألف حالة جديدة وأكثر من 33 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة سنويًا، وفقًا لتقديرات الجمعية الأمريكية للسرطان.
وفي تصريح صحفي بمناسبة شهر التوعية العالمي بسرطانات النساء (سبتمبر)، قال الدكتور الرشيدي: "إن اللقاحات تعد خط الدفاع الأول ضد هذه الأمراض"، مشيرًا إلى أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يُعدّ إنجازًا طبيًا حقيقيًا، إذ يمنع العدوى المسؤولة عن 90% من حالات سرطان عنق الرحم.
وأضاف: "نشكر وزارة الصحة السعودية على جهودها الكبيرة في توفير هذا اللقاح للفتيات بين عمر 9 و12 سنة، كما ننصح به لكل شخص حتى سن 26 عامًا، فهو آمن وفعّال للغاية".
وأوضح الدكتور الرشيدي أن الكشف المبكر يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الشفاء، فمثلاً، يمكن اكتشاف سرطان الرحم مبكرًا بفضل أعراضه الواضحة مثل النزيف بعد انقطاع الطمث، مما يجعل علاجه أسهل.
وأشار الدكتور الرشيدي إلى أن مسحة عنق الرحم والفحص الدوري لفيروس الورم الحليمي البشري بين سن العشرين والستين تُعدّ ضرورية لاكتشاف سرطان عنق الرحم في مراحله الأولى.
وحذر الدكتور الرشيدي من أن عوامل نمط الحياة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بسرطانات معينة، خاصة في المجتمع السعودي.
وقال: "تُعد السمنة الزائدة من أهم عوامل زيادة الإصابة بسرطان الرحم في مجتمعنا".
وشدد على أهمية تبني نمط حياة صحي، بما في ذلك الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن وغني بالخضروات والفواكه، وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التدخين.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور الرشيدي على التقدم الكبير الذي حققه العلاج الإشعاعي والكيماوي والمناعي في علاج هذه السرطانات، مشيرًا إلى أن التشخيص في مرحلة مبكرة يفتح آفاقًا واسعة للشفاء بإذن الله.